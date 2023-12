Napoli, Mazzarri non è il salvatore: senza un buon mercato si dimetterà già a gennaio

L’edizione de Il Mattino scrive sul futuro di Walter Mazzarri e sulla possibilità che l’allenatore partenopeo decida di dimettersi dal SSC Napoli ancora prima del termine stabilito dal contratto stipulato con Aurelio De Laurentiis e che si concluderà il prossimo giugno.

Il Mattino, infatti, riporta che il mister azzurro non ha la minima intenzione di fare la figura del ‘fantoccio’ e vuole un mercato adeguato a gennaio da parte della società. La necessità è avere un centrale difensivo ed un centrocampista, ovvero il minimo sindacale. In caso contrario sarebbe pronto a dire addio in via anticipata.

NAPOLI IRRICONOSCIBILE, CONTRO LA ROMA L’ENNESIMA PRESTAZIONE INSUFFICIENTE

Il Napoli è attualmente al settimo posto in classifica. Una posizione che gli azzurri meritano per quanto fatto vedere in questa stagione. La squadra è spenta, senza motivazione e solo un mercato decente potrà evitare un tracollo che al momento sembra inevitabile.

Più della sconfitta, dopo la partita contro la Roma, arriva una notizia ancora peggiore: il Napoli è scomparso. Dopo il ritorno di Walter Mazzarri, in città, era ritornato l’entusiasmo e il mister ha provato a trasmettere i suoi sentimenti alla squadra.