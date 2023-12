Napoli, Mazzarri non vede Gaetano: a gennaio può andare via

Gianluca Gaetano via da Napoli nel mercato di gennaio. Il centrocampista azzurro non sta vivendo un bel momento in maglia azzurra, con il campano che non è ancora riuscito ad esordire con il nuovo allenatore Walter Mazzarri, il quale gli ha preferito altri calciatori in queste prime settimane.

Ai microfoni di Sei TV è intervenuto l’agente di Gaetano, Mario Giuffredi, il quale ha aperto le porte alla cessione del giocatore: “Se le cose saranno così non rimarrà al Napoli. Se la Salernitana dovesse interessarsi io darei sempre la mia disponibilità”.

“Tra le due società non c’è rivalità, non sarebbe certamente una soluzione di ripiego per Gianluca Gaetano”.

LA PRIMA CESSIONE DEL NAPOLI NEL 2024 SARA’ IL CENTROCAMPISTA GIANLUCA GAETANO

Probabile che il giocatore andrà via a gennaio. A 23 anni, infatti, il centrocampista ha voglia di mettersi in mostra, soprattutto dopo la stagione dello scorso anno dove, in diverse occasioni, ha mostrato le sue qualità.