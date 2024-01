Napoli, Mazzarri soddisfatto dell’acquisto di Ngonge: la rivelazione ai collaboratori

Con l’arrivo di Perez, il mercato in entrata della SSC Napoli può considerarsi concluso. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha investito in maniera importante in tutti i settori del campo, rinforzando anche l’attacco dov’è arrivato Cyril Ngonge.

L’ex attaccante dell’Hellas Verona è stato l’investimento più oneroso del mercato invernale, con la proprietà azzurra che ha deciso di spendere oltre 20 milioni di euro per acquistare le prestazioni sportive dell’attaccante belga.

Soddisfatto dell’acquisto anche Walter Mazzarri. Come rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, il mister azzurro avrebbe confidato ai suoi fedeli collaboratori che il nuovo acquisto è un “giocatore impressionante, farà benissimo”.

NGONGE NUOVO ATTACCANTE DELLA SSC NAPOLI, WALTER MAZZARRI SODDIFATTO DELL’ARRIVO IN AZZURRO DEL BELGA

Dopo l’addio di Lozano la SSC Napoli non aveva ancora acquistato un degno sostituto del messicano. Lindstrom, infatti, non sembra prediligere quella posizione e fino ad ora non ha soddisfatto le aspettative. Ngonge avrà l’obiettivo di rinforzare l’attacco e Mazzarri non può che essere contento.