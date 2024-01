Napoli, Mazzocchi è il secondo acquisto di De Laurentiis: ha già parlato con Walter Mazzarri

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha intenzione di perdere tempo. Dopo aver praticamente definito l’acquisto di Lazar Samardzic dall’Udinese, è ora il turno di Pasquale Mazzocchi, il quale si trasferirà in azzurro nei prossimi giorni per circa 2.5 milioni di euro.

Nelle ultime ore, infatti, la dirigenza partenopea ha deciso di aumentare l’offerta per il difensore della Salernitana, il quale ha mostrato grande entusiasmo per trasferirsi in azzurro ed è quindi stato preferito rispetto a Davide Faraoni, il quale sarebbe arrivato a costo zero.

MAZZOCCHI IN ARRIVO, È LUI IL SECONDO ACQUISTO DI GENNAIO DI AURELIO DE LAURENTIIS

Pasquale Mazzocchi sarà quindi il secondo acquisto di gennaio della SSC Napoli e prenderà il posto di Alessandro Zanoli, il quale sarà ceduto nelle prossime ore, in prestito, al Genoa.

Come riferito da Alfredo Pedullà, il giocatore ha già parlato con Walter Mazzarri, il quale non vede l’ora di accoglierlo a Napoli: “Mazzocchi ha parlato con Mazzarri, vuole a ogni costo il Napoli confermando quanto raccontato negli ultimi giorni da Longari. Faraoni resta il piano B“.