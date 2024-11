Napoli, Mazzocchi ko: stop di un mese, ritorno probabile nel 2025

Pasquale Mazzocchi, terzino del Napoli, si è infortunato durante gli ultimi minuti della sfida di campionato contro la Roma, dove era entrato per consolidare l’1-0. Il giocatore ha riportato un problema muscolare che si rivela più serio del previsto, obbligandolo a uno stop prolungato.

Diagnosi e tempi di recupero

L’ex Salernitana ha subito una lesione distrattiva al muscolo soleo della gamba sinistra, un infortunio che, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, lo terrà lontano dal campo per circa un mese. Questa situazione potrebbe costringerlo a rientrare direttamente nel 2025, il 4 gennaio, nella sfida contro la Fiorentina, saltando così diverse partite importanti.

Le gare che salterà

Mazzocchi rischia di non essere disponibile per match cruciali come: Torino, Lazio (sia in campionato che in Coppa Italia), Udinese, Genoa, Venezia. Un eventuale rientro anticipato potrebbe avvenire per l’ultima gara del 2024, in programma il 29 dicembre contro il Venezia a Fuorigrotta. Tuttavia, il Napoli non intende forzare i tempi, preferendo un pieno recupero del giocatore.

Un’uscita sfortunata

Il terzino era entrato in campo al 41’ del secondo tempo contro la Roma, giocando pochi minuti prima di accusare il problema muscolare. Una circostanza sfortunata che priva il Napoli di una risorsa importante per la fase finale del 2024.

Con questa assenza, Rudi Garcia dovrà riorganizzare le opzioni per la fascia, in attesa che Mazzocchi recuperi completamente e torni a disposizione della squadra.