Napoli, McTominay: c’è un dato allarmante che lo riguarda

Scott Mctominay, durante la partita contro il Genoa, ha subito un infortunio. A colpirlo è stato un fantasma del passato: un’infiammazione al tendine del gluteo.

Da quel giorno, il centrocampista non ha più messo piede in campo e da quello stesso momento il Napoli non ha portato a casa nessuna vittoria. Anzi, il club partenopeo, dopo Marassi, ha collezionato una serie pareggi, prima contro il Como, poi contro la Roma. Lo strike finale è arrivato la scorsa domenica, con la sconfitta contro l’Atalanta, che ha vinto 2-1.

È evidente che la squadra abbia risentito dell’assenza dello scozzese.

Le parole del mister Antonio Conte sul centrocampista, prima del match a Bergamo:” McTominay? Dovete parlare coi dottori. Io McT non lo vedo in campo con noi da Genova, non si è mai allenato con noi. Dovete parlare solo con i dottori.

Ha un’infiammazione al tendine ma non si capisce quando può rientrare. Dovete parlare solo col reparto medico, non certo con me. Io posso dire solo quello che mi riferiscono i dottori e posso dire che McT dopo Marassi non è più stato con noi”.