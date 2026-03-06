Napoli, quando rientreranno Mctominay e Lobotka? Svelata la data

È tempo di buone notizie per il Napoli. Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, dopo 6 lunghi mesi di lontananza dalla squadra, tornano in panchina nell’imminente partita contro il Torino.

La notizia può far tirare un sospiro di sollievo al Mister Antonio Conte. L’allenatore ha, infatti, dovuto fare i conti contemporaneamente sia con l’assenza di 117 giorni del centrocampista senegalese, infortunatosi contro il Bologna, il 9 Novembre; sia con quella di KDB. Il calciatore belga è riuscito a tornare in forma, dopo 132 giorni. La sua ultima presenza risale alla partita di andata contro l’Inter dell’25 Ottobre.

Sfortunatamente, non si può dire lo stesso per Scott McTominay e Lobotka. Lo scozzese sarà assente per la quinta volta consecutiva. Nella speranza che questa sia l’ultima, l’obiettivo del club è quello di far tornare entrambi per il prossimo match contro il Lecce.

Guardando al presente, ecco la probabile formazione contro il Torino: Milinkovic Savic di nuovo in porta, in difesa Juan Jesus, Olivera e Buongiorno.

In attacco, invece, Politano sulla fascia destra e Spinazzola su quella sinistra; in mediana Gilmour ed Elmas. Al centrocampo, Vergara e Alisson che agiranno alle spalle di Hojlund. Restano, ancora, fuori dalla panchina: Di Lorenzo, Rrahmani e Neres.