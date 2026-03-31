In un calcio sempre più dominato da cifre astronomiche, Scott McTominay ha deciso di andare controcorrente, scegliendo di legarsi alla SSC Napoli con convinzione. Nonostante le numerose offerte provenienti dall’estero, in particolare dall’Arabia Saudita, il centrocampista scozzese ha messo il progetto sportivo al primo posto, dimostrando una forte volontà di continuità con il club partenopeo.

Le proposte arrivate erano di quelle difficili da ignorare, capaci di cambiare radicalmente il futuro economico di qualsiasi giocatore. Eppure, McTominay ha scelto di non ascoltarle nemmeno, preferendo concentrarsi esclusivamente sul Napoli. Una decisione che racconta molto del suo carattere e della sua visione del calcio.

A Napoli, il centrocampista ha trovato un ambiente ideale per esprimersi: una tifoseria passionale, una città che vive il calcio in maniera viscerale e una squadra con obiettivi importanti. Il rinnovo rappresenta quindi non solo una scelta professionale, ma anche personale, segno di un legame ormai profondo con i colori azzurri.

Per il Napoli, trattenere un giocatore come McTominay significa consolidare il proprio progetto e mandare un messaggio forte al panorama internazionale. In un’epoca in cui spesso sono i soldi a decidere tutto, la sua scelta dimostra che esistono ancora storie diverse, fatte di convinzione, identità e amore per la maglia.