Napoli, McTominay regolarmente in campo nonostante le problematiche: Conte si affiderà a lui

La vigilia di Benfica–Napoli si è aperta con un sospiro di sollievo per Antonio Conte e per tutto l’ambiente azzurro. Nelle ore successive alla sfida contro la Juventus, infatti, aveva destato qualche preoccupazione l’uscita malconcia di Scott McTominay, apparso dolorante già nel primo tempo. Le condizioni del centrocampista avevano immediatamente fatto temere un forfait pesante in vista della decisiva notte di Champions League.

Le sensazioni del calciatore hanno però fugato ogni dubbio. McTominay ha deciso di stringere i denti e sarà regolarmente a disposizione per la sfida al Da Luz, pronto a guidare il centrocampo azzurro in una gara che può indirizzare il cammino europeo del Napoli.

A confermare tutto è stato lo stesso Antonio Conte, intervenuto alla vigilia della partita. L’allenatore ha sottolineato come il gruppo stia dimostrando una mentalità forte, assumendosi responsabilità importanti e mettendo sempre al primo posto la squadra.

Con McTominay in campo, un gruppo in crescita e un allenatore che continua a infondere certezze, il Napoli si presenterà a Lisbona con la consapevolezza di poter giocare una grande partita.