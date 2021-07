Napoli, mediano cercasi: Grillitsch in pole, Berge e Thorsby le alternative

Come ricorda la Gazzetta dello Sport nelle ultime ore, in casa Napoli non vi è solo bisogno di acquistare un terzino sinistro. La rosa azzurra ha infatti bisogno almeno di un centrocampista centrale, quantomeno per sostituire Bakayoko, da poco rientrato al Chelsea dopo l’esperienza in prestito.

Ecco allora che un mediano dovrà essere per forza di cose acquistato, indipendentemente dall’eventuale cessione di Fabian Ruiz. È evidente comunque che in caso di addio dello spagnolo, vi sarà bisogno di rinforzi di ben altro livello.

Al momento comunque il primo nome sulla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli per rinforzare la mediana risponde a Florian Grillitsch, dell’Hoffenheim.

Non mancano ovviamente le alternative, su tutte Sander Berge, seguito ormai da tempo dallo scouting del Napoli. Infine vi è Morten Thorsby, operazione low cost che garantirebbe al club azzurro di garantirsi con pochi milioni una pedina affidabile e già ben immersa nei meccanismi della Serie A.

Con l’eventuale addio di Fabian Ruiz invece ci sarà bisogno di acquistare almeno due mediani, uno dei quali di grande spessore. Rimpiazzare lo spagnolo non sarà facile, però il tesoretto che scaturirebbe dalla sua situazione dovrebbe essere molto sostanzioso. Intanto il Napoli studia il terreno, per poter garantire a Luciano Spalletti una rosa di altissimo livello.