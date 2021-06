Napoli, Mediaset annuncia: “Trattativa avanzata per Thorsby, offerti 6.5 milioni”

Aurelio De Laurentiis è pronto a chiudere il primo acquisto del mercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, gli azzurri sarebbe ad un passo dal comprare un centrocampista della Sampdoria.

Come rivelato da Sport Mediaset, infatti “il Napoli ha deciso di accelerare per Morten Thorsby, individuato come sostituto di Bakayoko“.

Per acquistare le prestazioni sportive del centrocampista della Sampdoria, Aurelio De Laurentiis ha offerto la cifra di 6.5 milioni di euro.

Per cedere il suo giocatore, però, la Sampdoria non vuole scendere sotto gli 8 milioni di euro, motivo per il quale il Napoli starebbe valutando l’inserimento di una contropartita gradita a Ferrero.

Come riporta Mediaset, la trattativa sarebbe in stato avanzato e si potrebbe chiudere a giorni. “La trattativa con la Sampdoria, intavolata già da un paio di settimane, è a buon punto“.