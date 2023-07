Napoli, Meluso lavora sul mercato: nel mirino tre acquisti con un budget da 80 milioni

Con l’annuncio del nuovo direttore sportivo, Mauro Meluso, la SSC Napoli può dare ufficialmente iniziato alla campagna di mercato estivo 2023/2024. Per queste prime settimane, il nuovo dirigente lavorerà a stretto contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis e lo scout per portare a conclusione trattative già avviate ma che necessitano di limare gli ultimi dettagli.

In entrata ci saranno sicuramente dei colpi degni di nota. Il primo sarà un difensore che potrebbe essere uno tra Le Normand e Kilman, con quest’ultimo che sembra il favorito. L’investimento deve essere comunque non eccessivo e massimo da 30 milioni di euro. A centrocampo, invece, il nome forte è quello di Gabri Veiga o Teun Koopmeiners, giocatori valutati tra i 30 e i 40 milioni di euro. Sarà poi necessario trovare, eventualmente, un sostituto di Lozano. Per l’attacco si potrebbe puntare su Orsolini, una soluzione italiana low cost che potrebbe arrivare in prestito per anno con pagamento, di circa 15 milioni di euro, solo in caso di riscatto.