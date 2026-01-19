lunedì, Gennaio 19, 2026
Napoli, mercato a saldo zero: il sogno di un colpo a sorpresa

stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Il mercato in casa Napoli sta seguendo una linea molto chiara: operazioni a saldo zero. La scelta imposta ha l’obiettivo di rafforzare la rosa senza svuotare le casse del club, puntando per lo più su prestiti, scambi e giocatori a parametro zero.

Pur non avendo messo a segno grandi colpi, il Napoli è costantemente alla ricerca di giocatori che possano, senza un impegno economico troppo elevato, contribuire concretamente agli obiettivi della squadra.

Nonostante la politica a saldo zero i tifosi azzurri non smettono di sognare e la speranza è che, alla fine, arrivi in un acquisto capace di sorprendere il panorama della Serie A. Sono tanti i nomi che continuano a circolare e, sebbene non ci siano conferme ufficiali, l’indiscrezione che alimenta l’entusiasmo dei tifosi ha il nome di Raul Jimenez.

L’attaccante messicano del Fulham potrebbe piacere ad Antonio Conte, non come investimento di prospettiva bensì come soluzione immediata per consolidare il reparto offensivo della squadra.

In attesa della chiusura del mercato non è da escludere un finale a sorpresa con la possibilità di mettere a segno più di un acquisto per fare la differenza nella seconda parte di stagione.

