Napoli, mercato bollente: Osimhen, Lukaku e le strategie per Politano e Chiesa

Il Napoli è in fermento sul fronte del calciomercato, con una particolare attenzione alla cessione di Osimhen e all’arrivo di Lukaku. Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, ha condiviso alcune riflessioni su AreaNapoli.it riguardo le possibili operazioni del club partenopeo.

Tra le trattative in corso, quella per Matteo Politano alla Roma sembra promettente. “Daniele De Rossi apprezza molto Politano e sarebbe felice di accoglierlo in giallorosso”, afferma Fasano. Tuttavia, bisognerà valutare come il giocatore si adatterà alla presenza di Dybala e Soulé, soprattutto con l’arrivo del bomber Dovbyk.

Enigma Chiesa

In merito alla possibilità che Chiesa prenda il posto di Politano a Napoli, Fasano spiega che il giocatore azzurro non sarebbe felice di competere per il ruolo, rischiando di perdere quello da titolare. Per questo l’azzurro potrebbe interessarsi alla Roma.

Fasano suggerisce che Federico Chiesa potrebbe trasferirsi a Napoli a parametro zero tra un anno, anche se l’Inter è anch’essa interessata.

Lukaku – Osimhen è la questione centrale da chiarire

La questione centrale resta la trattativa Lukaku–Osimhen. Fasano prevede che nell’arco di una decina di giorni sarà deciso il loro futuro, dopo mesi di incertezza. Il Napoli è quindi al centro di numerose trattative che potrebbero rivoluzionare la rosa, con movimenti in entrata e in uscita che richiedono una gestione oculata e tempestiva.