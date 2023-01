Napoli, mercato chiuso dopo Gollini?

Il Napoli potrebbe chiudere il proprio mercato con il colpo Gollini. Il calciatore è arrivato dalla Fiorentina e sarebbe l’ultimo per questo mercato di gennaio

Pierluigi Gollini potrebbe essere l’ultimo colpo di mercato del Napoli per questa sessione invernale di calciomercato. I partenopei potrebbero non ricorrere più al mercato per rinforzare la squadra e sarebbero pronti ad affrontare la seconda parte di stagione così.

Intanto Gollini è stato annunciato: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Pierluigi Gollini dall’Atalanta BC con la formula del prestito con diritto di riscatto“. Il portiere arriva al posto di Sirigu, che fa il percorso inverso. Infatti, il portiere ex PSG ormai si è trasferito alla viola.

Le ultime dal mercato partenopeo

Luca Marchetti ha parlato della situazione mercato Napoli: “Khvicha Kvaratskhelia tra i primi cento giocatori al mondo secondo il The Guardian? Vorrei sapere ma è una curiosità, se un anno fa il georgiano rientrava almeno tra i primi cinquecento… In appena sei mesi, è esploso ed ha avuto un impatto incredibile, in Italia e non solo. E’ uno dei migliori affari degli ultimi vent’anni? Ci può stare”

“Il mercato di Cristiano Giuntoli è da ritenersi chiuso con l’arrivo di Pierluigi Gollini? Sì. A meno che non ci sia una coda Azzedine Ounahi, con il quale il Napoli potrebbe sistemarsi ora per il futuro: sarebbe un colpo non per l’immediato, trattandosi di uno straniero, ma per la prossima stagione. Possibile cessione di Piotr Zielinski, in caso di acquisto di Ounahi? Non oggi: a luglio”.