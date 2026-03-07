Napoli, mercato di gennaio decisivo: Alisson top, due acquisti estivi sono stati sbagliati?

Il mercato di gennaio ha rappresentato un autentico punto di svolta nella stagione del Napoli. Dopo una prima parte di campionato caratterizzata da qualche difficoltà e da un rendimento altalenante, la società azzurra ha deciso di intervenire con decisione per consegnare ad Antonio Conte nuove soluzioni tecniche e maggiore qualità in alcuni reparti chiave.

Tra gli acquisti che hanno inciso maggiormente c’è senza dubbio Alisson Santos, diventato in poche settimane uno dei protagonisti della squadra. Il brasiliano ha avuto un impatto immediato, mostrando personalità, qualità tecnica e una capacità di incidere nelle partite che ha sorpreso anche gli addetti ai lavori. Le sue prestazioni stanno attirando sempre più attenzioni e la sua valutazione di mercato continua a crescere: non è escluso che, già a giugno, possa arrivare intorno ai 50 milioni di euro.

Conte ha creduto fin da subito nel talento del nuovo arrivato, inserendolo rapidamente nei meccanismi della squadra e affidandogli responsabilità importanti. L’allenatore azzurro è convinto che il giocatore abbia margini di crescita enormi e il suo obiettivo è quello di accompagnarlo in un percorso che possa portarlo a diventare uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A.

Oltre ad Alisson Santos, anche Giovane ha dato un contributo importante, aumentando la profondità della rosa e offrendo nuove soluzioni offensive. Non hanno invece convinto pienamente Lang e Lucca, che non sono riusciti a conquistare la fiducia di Conte. Più che un problema tecnico, per entrambi potrebbe essere stata una questione mentale e di adattamento al metodo dell’allenatore. Per questo il tecnico ha preferito puntare su nuovi innesti che si sono rivelati subito più funzionali al progetto.