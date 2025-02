Napoli, mercato estivo ambizioso: quattro nomi nel mirino con un budget da 150 milioni

Il Corriere dello Sport analizza le strategie di mercato del Napoli in vista della prossima estate, evidenziando come il club azzurro abbia già individuato diversi obiettivi per rafforzare la squadra. Con un budget di circa 150 milioni di euro, arricchito dai ricavi della Champions League, la dirigenza punta a investimenti mirati per elevare il livello della rosa.

Zirkzee e Zhegrova tra le opzioni offensive

Uno dei nomi sul taccuino è Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 del Bologna, che ha attirato l’attenzione di numerosi club grazie al suo talento e alle sue prospettive di crescita.

Tra i profili seguiti c’è anche Edon Zhegrova, esterno offensivo kosovaro in forza al Lilla, che la società francese ha blindato nel mercato invernale ma che resta un’opzione concreta per giugno.

Centrocampo nel mirino: Veiga e Sudakov in lista

Oltre agli attaccanti, il Napoli valuta anche rinforzi per la mediana. Torna in auge il nome di Gabri Veiga, classe 2002, che due estati fa era vicino al club partenopeo prima di trasferirsi all’Al-Ahli in Arabia Saudita. Un altro profilo di grande interesse è Giorgi Sudakov, talento ucraino dello Shakhtar Donetsk, valutato oltre 50 milioni di euro dal suo club.

Con una strategia chiara e un budget importante a disposizione, il Napoli si prepara a un’estate di mercato ambiziosa per costruire una squadra ancora più competitiva.