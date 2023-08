Napoli, mercato in chiusura: Lo Celso vicino al club?

Il mercato estivo è agli sgoccioli, i vari club hanno a disposizione gli ultimi giorni per chiudere le trattative. Il Napoli vorrebbe rinforzare il centrocampo poiché a Rudi Garcia potrebbe fare comodo.

Ultime trattative

Secondo quanto riferisce Il Mattino, infatti, il club azzurro starebbe valutando due centrocampisti: Sofyan Amrabat della Fiorentina e Giovani Lo Celso del Tottenham. Amrabat è noto per le sue abilità tecniche, la forza fisica e la versatilità tattica. Può operare come mediano difensivo, centrocampista centrale o addirittura come centrocampista avanzato.

Per quanto riguarda Lo Celso, invece, gli Spurs potrebbero decidere di accettare il prestito di un anno e chiudere la trattativa proprio alla fine del mercato estivo. Il suo entourage aveva confermato l’interesse degli azzurri a luglio, anche se la notizia era stata smentita.

Adesso il club è di nuovo sulle sue tracce e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta. Non ci resta, dunque, che attendere la fine del mercato estivo.

Nel Tottenham, Lo Celso ha continuato a dimostrare le sue doti di centrocampista completo, in grado di contribuire sia in fase di costruzione che in fase difensiva. Ha un’ottima capacità di distribuire passaggi precisi, oltre a saper mantenere il possesso palla anche sotto pressione. Un ottimo elemento per il club e per Rudi Garcia.