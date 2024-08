Napoli, mercato in entrata da big: ma ci sarebbe bisogno ancora di un grande innesto in difesa

La dirigenza della SSC Napoli è consapevole che, per puntare agli obiettivi stagionali, sarà necessario ancora intervenire sul mercato per rinforzare anche il reparto arretrato del campo. Sia Natan che Juan Jesus, infatti, non hanno garantito la stessa solidità offerta da Kim nell’anno del tricolore e i risultati, spesso, sono influenzati da prestazioni poco convincenti dei difensori.

Per questo motivo Antonio Conte ha deciso di intervenire acquistando subito Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola. Ora, visto che la trattativa con Hermoso è saltata, il Napoli potrebbe puntare su nuovi difensori. Ci sono altri nomi che farebbero al caso degli azzurri, guardando ai parametro zero o a calciatori che possono andare via dal loro club di appartenenza.

NAPOLI, UN MERCATO DA 8 MA CI SAREBBE BISOGNO ANCORA DI UN GRANDE DIFENSORE: OCCASIONE DAVINSON SANCHEZ? ULTIME ORE DI MERCATO DECISIVE

Bisognerà, quindi, attendere le prossime 48h per capire se il Napoli deciderà di fare un ulteriore investimento in difesa visti i vari addii e l’accostamento, qualche settimana fa, al profilo di Hermoso. Intanto, il Napoli potrebbe ritornare alla carica per un vecchio pallini della dirigenza azzurra: Davidson Sanchez.

Il profilo di Davinson Sanchez, in particolare, è tenuto d’occhio da qualche stagione e non è da escludere l’arrivo in maglia azzurra proprio quest’anno. L’indiscrezione è arrivata dalla Turchia qualche settimana fa, con il club turco che lascerebbe partire il giocatore per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.