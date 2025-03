Napoli, mercato in fermento: Solet obiettivo concreto per la difesa

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, con un occhio di riguardo alla Champions League, sempre più vicina per gli azzurri. L’obiettivo è costruire un organico competitivo, in grado di affrontare gli impegni europei e mantenere alta l’asticella in campionato.

Interesse concreto

Tra i nomi più caldi per il mercato c’è Oumar Solet, difensore attualmente in forza all’Udinese. Secondo Enrico Fedele, ex dirigente del Parma e procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, l’interesse del Napoli nei confronti del centrale francese è più che concreto.

A suo avviso, la società partenopea è intenzionata ad assicurarsi il giocatore per rafforzare il reparto arretrato.

L’eventuale arrivo di Solet sarebbe considerato un colpo strategico per la difesa. L’intesa con Alessandro Buongiorno potrebbe dare vita a una coppia solida e affidabile, capace di garantire maggiore stabilità alla retroguardia azzurra.

Inoltre, i rapporti tra Napoli e Udinese sono ottimi, un fattore che potrebbe agevolare il buon esito della trattativa. Le possibilità che l’affare vada in porto sembrano alte, alimentando l’ottimismo nell’ambiente partenopeo.