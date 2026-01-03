Napoli, mercato invernale: spunta l’idea Mario Gotze

Il mercato invernale in casa Napoli potrebbe riservare non poche sorprese perché nuovi profili sono finiti nel mirino della dirigenza azzurra. Il nodo principale da sciogliere è quello della possibile cessione di Noa Lang: l’esterno olandese non è sul mercato, ma se dovesse arrivare un’offerta importante il club potrebbe valutare la cessione per reinvestire in nuovi rinforzi.

Come possibili sostituti sono spuntati i nomi di Maximiliano Araujo dello Sporting CP e Federico Chiesa che però sembra più difficile da convincere, soprattutto per l’ingaggio percepito in Premier. Resta viva anche l’opzione Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United.

La pista più intrigante, tuttavia, è quella che porta a Mario Gotze, centrocampista tedesco in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Il Napoli lo avrebbe osservato da vicino e non è escluso che possa entrare nelle trattative se la situazione Lang dovesse evolvere.

La notizia arriva dall’edizione odierna de Il Mattino: “In scadenza tra 6 mesi c’è anche Mario Götze: il tedesco in questi giorni ha fatto partire i colloqui con il Francoforte per il rinnovo, ma non è esclusa una sua partenza anticipata. Il Napoli l’ha incrociato già in Champions qualche settimana fa, ma le vie del mercato sono infinite”.

Si attendono sviluppi importanti nelle prossime settimane, con trattative ancora aperte e possibili soprese all’orizzonte per il mercato partenopeo.