Napoli, Meret al Milan in caso di addio di Donnarumma: la situazione

Nelle ultime uscite stagionali del Napoli, complice anche l’ennesimo infortunio di David Ospina, Alex Meret si sta ritagliando un posto importante a difesa dei pali azzurri, spesso con ottime prestazioni. La volontà della dirigenza azzurra è chiaramente quella di puntare sul giovane friulano, soprattutto dato l’imminente addio di Gennaro Gattuso.

Gli scenari però possono essere molto vari e nulla è ancora deciso in merito. Meret non è contento della sua alternanza con Ospina e non sopporterebbe questa situazione per un altro anno. Così, secondo quanto scritto nelle ultime ore da Il Mattino, di questo dispiacere potrebbe approfittare per esempio il Milan, mettendo le mani sul portiere del Napoli.

In quel di Milano infatti da tempo ormai va avanti la trattativa complicata per il rinnovo di Donnarumma. In caso di fumata nera, il club rossonero non ci penserebbe due volte a puntare tutto su Alex Meret.

Convincere De Laurentiis a privarsi di un proprio patrimonio tecnico ed economico non sarà facile. La prossima estate di calciomercato però potrebbe essere molto folle, difficilmente saranno rifiutate offerte importanti, soprattutto in casa Napoli.

Ovviamente in caso di permanenza di Alex Meret, in quel di Napoli a farne le spese dovrebbe essere David Ospina, pupillo di Gennaro Gattuso ma meno considerato dalla società azzurra poiché più anziano del collega.