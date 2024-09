Napoli: “Meret non deve rinnovare, deve scappare da Napoli”

Durante la trasmissione “Giochiamo d’anticipo”, Nando Orsi ha parlato del possibile rinnovo di Alex Meret. Il portiere potrebbe restare in azzurro, ma secondo l’ex portiere il calciatore non dovrebbe rinnovare con i partenopei

Alex Meret sta continuando a mediare per il proprio rinnovo di contratto con il Napoli, che arriverebbe a farlo diventare portiere azzurro per almeno altri due/tre anni. Gli azzurri vogliono blindarlo e trattenerlo, anche se c’è chi consiglia all’ex Udinese di andar via.

A parlare della situazione è stato Fernando Orsi nel corso di Giochiamo d’anticipo, trasmissione andata in onda sull’emittente campana Televomero. L’ex portiere, tra le tante, anche della Lazio si è espresso riguardo la situazione del portiere partenopeo.

“Meret non deve restare a Napoli, ma andare via”

Fernando Orsi è stato chiarissimo con la propria opinione: “Rinnovo Meret? In caso di addio non so se sarebbe più contento lui o i tifosi. Secondo me non dovrebbe prolungare, ma scappare via, se non è ben voluto. Parata contro il Parma? Meravigliosa, ha dimostrato di avere grandi riflessi”.

Poi su Aurelio De Laurentiis ha detto: “Il presidente ha fatto 20 anni a Napoli con un grande percorso. Può piacere o non piacere comunicativamente, ma ha portato in squadra grandi calciatori e due stagioni fa c’è stato il coronamento con uno Scudetto. Il percorso però non è finito ma c’è un nuovo progetto, con il mercato ha dato a Conte una squadra a sua immagine e somiglianza. Il fatto che poi parli e si veda poco ricalca esattamente quanto fatto durante la gestione Spalletti”.