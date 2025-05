Napoli, Meret ora è un punto fermo. Il retroscena sul possibile addio ai tempi di Luciano Spalletti

In casa Napoli, due anni fa, si è vissuto un sogno con la conquista dello Scudetto. Quest’anno, Antonio Conte, è pronto a ripetersi. Non sarà facile, ma ha disposizione una squadra ben plasmata in questi mesi, il quale è riuscito a risolvere parecchi grattacapi.

Uno dei nomi su cui punta fortemente il nuovo mister è Alex Meret. Nell’anno del tricolore, infatti, tramite il suo agente il giocatore aveva fatto capire che sarebbe restato a Napoli solo con la certezza di poter giocare titolare. La Gazzetta dello Sport ricordava: “In estate mister Luciano Spalletti era arrabbiato con un calciatore su tutti: Alex Meret“.

“L’allenatore non sopportava il fatto che il portiere, attraverso il proprio entourage, facesse chiaramente intendere di volere un posto da titolare. Poi le cose sono cambiate nettamente. Ora l’estremo difensore friulano è un inamovibile per l’allenatore“.

ALEX MERET E’ IL NUMERO UNO PER ANTONIO CONTE: NESSUN DUBBIO SULLA TITOLARITA’ E L’AFFIDAMENTO DEL PORTIERE DELLA NAZIONALE ITALIANA

Ora anche per Antonio Conte Alex Meret rappresenta un portiere di sicuro affidamento. Il mister, infatti, non ha mai avuto alcun dubbio sul suo numero uno. Ora si lavora ad un rinnovo di contratto ed il calciatore sembra ben intenzionato a continuare la sua avventura in maglia azzurra.