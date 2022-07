Napoli, Meret potrebbe partire: l’erede può arrivare dal Chelsea

Importanti novità per quanto riguarda i portieri in casa Napoli. Sembrava quasi fatta per il rinnovo di Alex Meret, portiere friulano classe ’97, che è stato il vice di Ospina in azzurro.

Con l’arrivo di Ospina all’Al-Nassr, infatti, sembrava quasi certo il rinnovo di Meret con il Napoli fino al 2027. Si parlava di un contratto da 1.5 milioni di euro all’anno più bonus che avrebbe dovuto assicurare la titolarità al portiere.

Dalle ultime indiscrezioni, invece, Meret potrebbe sbarcare ad Empoli per sostituire Vicario. Al momento ancora non sono in corso trattative ma il dirigente sportivo Fabrizio Corsi potrebbe puntare sul giocatore nei prossimi giorni.

SOSTITUTO IN CASA NAPOLI

In attesa di capire il futuro di Meret, la società Napoli si guarda intorno ed ha già individuato i possibili sostituti.

Alla società piace molto il costaricano Navas del Paris Saint-Germain ma il suo ingaggio di circa 8 milioni non lo rende accessibile. Più promettenti potrebbero essere le piste Kepa del Chelsea, Sommer del Borussia Mönchengladbach e Maximiano del Granada.