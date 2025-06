Napoli, Meret rinnova ma c’è il sogno di un grande portiere d’esperienza

La SSC Napoli sta definendo in queste settimane gli ultimi dettagli per il rinnovo contrattuale di Alex Meret. Il portiere azzurro continuerà a difendere la porta azzurra anche nei prossimi anni ma, fin quando non ci sarà l’annuncio ufficiale del presidente De Laurentiis, nulla è scontato. Ormai nel calcio bisogna sempre aspettare l’ufficialità.

Per questo motivo, nelle scorse settimane, il Napoli avrebbe messo nel mirino anche un altro portiere: Thibaut Courtois. Quest’ultimo ha un ottimo rapporto con Conte come dichiarato anche in una precedente intervista: “Nel corso della mia carriera agonistica ho avuto allenatori che urlavano come dei pazzi, uno di questi era Conte! È una questione di personalità, Zidane invece era più calmo, così come Ancelotti che ha perso la ‘testa’ solo in poche occasioni”.

NAPOLI, ALEX MERET PRONTO A RINNOVARE IL CONTRATTO MA SPUNTA L’IDEA DI UN GRANDE PORTIERE IN VISTA DELLA CHAMPIONS LEAGUE: COURTOIS E’ UN PALLINO DI CONTE

A parlare di un possibile interessamento del Napoli per il portiere del Real Madrid anche l’esperto di mercato Emanuele Cammaroto, il quale, ai microfoni di Napolimagazinelive, lo scorso gennaio ha dichiarato: “Il Napoli ha l’accordo sostanziale e non definitivo con Meret. Il rinnovo del portiere friulano è congelato, il Napoli lascia andare via Caprile con la convinzione di fare un grande portiere e spunta Courtois, che è un pallino di Conte. Penso che ci sarà il rinnovo di Meret, ma sta facendo una grande stagione e può avere mercato”.

Negli ultimi mesi il portiere del Real Madrid ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, anche importanti. Il rinnovo con Meret dovrebbe arrivare ma il club azzurro non vuole dare più niente per scontato dopo gli ultimi avvenimenti. Chissà, poi, se il numero uno del Real possa arrivare in azzurro con Meret.