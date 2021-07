Napoli, Meret sarà il titolare della squadra: Ospina verso la cessione

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nelle scorse settimane ha preso una drastica decisione, ovvero quella di concludere il rapporto di lavoro con Rino Gattuso ed affidare la panchina a Luciano Spalletti.

L’ex allenatore dell’Inter ritorna ad allenare una squadra dopo due anni e non vede l’ora di scendere in campo.

Con il nuovo mister ci saranno alcuni cambiamenti nelle gerarchie della squadra, con alcuni calciatori che puntano a diventare titolari inamovibili.

Tra questi vi è anche Alex Meret. Il portiere è infatti un vero e proprio pupillo di Aurelio De Laurentiis, il quale ha espressamente chiesto al nuovo allenatore di non far accomodare in panchina l’italiano.

Con Spalletti, quindi, Meret diventerà il titolare della squadra per la prossima stagione. Per evitare ripensamenti stagione in corso, David Ospina è pronto a fare le valigie e lasciare Napoli nei prossimi giorni.