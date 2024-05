Napoli, Meret scambiato con il Bologna?

Il Napoli potrebbe presto sostituire anche il portiere. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione è in evoluzione con diversi scenari ancora tutti da scoprire. Una questione cruciale riguarda Alex Meret, il cui contratto è stato automaticamente rinnovato fino al 2025. L’agente di Meret aveva dichiarato: “Stiamo negoziando per estendere ulteriormente il contratto. Se non sarà possibile, valuteremo altre opzioni, poiché non credo che il Napoli possa permettersi un altro caso come quello di Zielinski”.

Scambio con Lukasz Skorupski

Martedì, nel giorno in cui Giovanni Manna si è insediato a Castel Volturno, Andrea Pastorello, membro dell’entourage di Meret, è stato visto nel quartier generale del Napoli. Meret interessa al Bologna, che sta considerando l’idea di aggiungere alla sua squadra un portiere con esperienza in Champions League.

In questo contesto, il Napoli potrebbe proporre uno scambio con Lukasz Skorupski, che potrebbe fare da mentore a Caprile, di ritorno dall’Empoli. Skorupski ha mostrato notevoli miglioramenti negli ultimi anni ed è un grande amico di Piotr Zielinski. Nonostante l’imminente addio di Zielinski, il suo affetto per il Napoli è tale che consiglierebbe senza esitazione al suo connazionale di unirsi al club partenopeo.