Napoli, Meret titolare e Sirigu come secondo: accettato il contratto annuale con opzione

Manca solo l’ufficialità e poi il Napoli avrà il suo nuovo portiere titolare per i prossimi cinque anni. È stato raggiunto, infatti, l’accordo per il rinnovo contrattuale, fino al 2027, per il portiere Alex Meret. Fondamentale, per il portiere, la decisione di Ospina di non rinnovare con la SSC Napoli.

Nei prossimi cinque anni Meret guadagnerà 1.5 milioni di euro a stagione per un totale complessivo di 7.5 milioni, cifra che potrebbe anche aumentare con il raggiungimento di determinati bonus.

A prendere il posto di secondo portiere, invece, arriverà un ex calciatore del PSG, Salvatore Sirigu, il quale firmerà con il Napoli un contratto annuale con opzione per il secondo anno.

Il portiere 35enne, quindi, ha accettato di fare da spalla ad Alex Meret e sostituirlo in caso di infortunio o altra necessità.

Fin dal primo momento, infatti, Meret ha chiesto alla società la volontà di diventare un titolare inamovibile. Da qui la decisione di puntare su di lui e la scelta della società di concludere il rapporto con Ospina offrendo delle cifre molto inferiori rispetto alle sue potenzialità.