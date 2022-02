Napoli, Meret verso il rinnovo: ecco le cifre e le condizioni

In casa Napoli la prossima estate andrà risolto il nodo legato ai portieri. La situazione è chiara e delicata. Da una parte vi è David Ospina, che nonostante la titolarità delle ultime stagioni ha il contratto in scadenza nell’estate 2022. Dall’altra parte vi è Alex Meret, che nonostante la giovane età e le grandi potenzialità non sta trovando il giusto minutaggio tra i pali.

Quasi sicuramente quindi uno dei due portieri dirà addio a fine stagione, se non addirittura entrambi. Il campo potrebbe far propendere per la permanenza di Ospina, la questione economica invece per Alex Meret. Il discorso non è dunque facile.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport però, nelle ultime ore le quotazioni di Alex Meret sarebbero in grande crescita. Il portiere friulano sarebbe il prediletto di Aurelio De Laurentiis, il quale vorrebbe vedere valorizzato il proprio investimento.

Ex SPAL, Meret venne acquistato nel 2018 per ben 26 milioni. Anche per tale motivo, il portiere italiano non può più permettersi di fare panchina, e nel caso non trovasse spazio tra le fila dei partenopei preferirebbe andare altrove ad occupare finalmente il ruolo di primo portiere.

Questo spazio però potrebbe essergli garantito dal Napoli e dall’addio di Ospina. Secondo quanto si apprende dai media inoltre, il Napoli si è mosso in direzione di Alex Meret, arrivandogli ad offrire il doppio del suo ingaggio. L’ex SPAL arriverebbe a percepire 2-2,5 milioni di euro all’anno, di fronte al milione annuo attualmente percepito. Nessun problema economico dunque, da capire rimane invece la questione tecnica legata alle garanzie di titolarità.