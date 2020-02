Napoli, Mertens avvistato a Roma: interesse giallorosso o incontro con ADL?

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nella giornata di martedì Dries Mertens sarebbe stato avvistato a Roma. Per l’attaccante azzurro è da escludere la gita turistica nella capitale italiana, data l’assenza della sua moglie. Le ipotesi più probabili sono due: incontro con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del contratto oppure blitz segreto con la dirigenza della Roma.

Non è una notizia infatti l’interesse giallorosso nei confronti dell’attaccante belga. La Roma si è mossa molto ultimamente e lo ha fatto sottotraccia, senza attirare i clamori della stampa. Dries Mertens è un attaccante che piace infatti tantissimo all’allenatore Paulo Fonseca, il quale avrebbe fatto esplicitamente il suo nome alla dirigenza.

L’altra ipotesi, più positiva per i tifosi del Napoli, è quella riguardante un possibile incontro tra Mertens e Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo contrattuale. A Roma infatti è presente la sede della Filmauro, società cinematografica con a capo il presidente del Napoli.

Tale location è spesso luogo di colloqui per questioni importanti. La situazione contrattuale di Mertens potrebbe rientrare quindi in questa casistica. Le cause ufficiali del soggiorno romano del calciatore azzurro rimangono comunque ignote al momento. Il tempo potrebbe fornire presto una risposta in merito.