Napoli, Mertens benedice Osimhen: “È proprio il calciatore che ci serve”

‘Benedizione’ importante ed in un certo senso pesante quella arrivata nelle ultime ore da Dries Mertens. Oggetto delle dichiarazioni? Il centravanti Victor Osimhen, sempre più vicino al Napoli di Gennaro Gattuso. Ecco le parole proferite dal centravanti belga ai microfoni de Il Mattino.

“Se ho dato uno sguardo ad Osimhen per curiosità? Me ne hanno parlato benissimo i miei amici dello Charleroi dove ha giocato prima di andare in Francia, non so se verrà ma in ogni caso è proprio quel tipo di calciatore che serve a questo Napoli“.

Le parole di Dries Mertens, oltre a sottolineare lo spessore del centravanti del Lille, ne confermano anche la vicinanza alla squadra azzurra. A quanto pare il colpo sta divenendo sempre più concreto. Allo stesso tempo quindi diviene sempre più probabile l’addio di Arkadiusz Milik, il quale non vuole saperne di rinnovare con il Napoli.

Victor Osimhen dovrebbe arrivare a Napoli per una cifra intorno ai 55 milioni. Il colpo dal Lille però potrebbe essere duplice. Nella squadra francese vi è infatti anche un altro calciatore che piace molto al direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. Si tratta del difensore centrale Gabriel.

L’affare potrebbe chiudersi così con il trasferimento dei due calciatori dal Lille al Napoli in cambio di 60 milioni più una contropartita tecnica: l’esterno offensivo algerino Adam Ounas.