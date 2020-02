Napoli, Mertens chiede 7 milioni per il rinnovo: pronto un ultimo tentativo

Il Napoli si sta pian piano riprendendo da questa prima parte di stagione disastrosa e sta iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel. Oltre le dinamiche del campo però ci sono altri fattori da risolvere, soprattutto a livello dirigenziale. Le principali dinamiche ancora in auge sono innanzitutto quelle legate ai rinnovi contrattuali.

Sono molti i calciatori in rosa che stanno aspettando il rinnovo o che non riescono ad accordarsi con la società. Probabilmente il caso più spinoso è quello di Dries Mertens, in scadenza a giugno. Secondo quanto raccolto dal giornalista RAI Ciro Venerato e raccontato in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24, il belga vorrebbe rimanere a Napoli.

Per farlo però Mertens chiede una cifra importante: 7 milioni di euro annui. Un ingaggio che si discosta abbastanza dalla proposta della dirigenza azzurra, spintasi a 4 milioni di euro più un milione bonus alla firma. Probabile a questo punto che le parti possano venirsi incontro, accordandosi ad una cifra a metà strada.

Le alternative comunque non mancano di certo al calciatore. Durante il corso di questa stagione sono stati registrati parecchi interessi da vari club europei; in particolare, sulle tracce del belga, vi sono anche due italiane: l’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Maurizio Sarri. Oltralpe invece rimane fortissimo l’interesse del Chelsea.