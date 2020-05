Napoli-Mertens, colpo di scena? Le due richieste di Dries per rinnovare il contratto

Negli ultimi mesi, in casa Napoli non si fa altro che parlare del futuro di Dries Mertens. L’attaccante belga, infatti, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, attualmente, non ha ancora rinnovato il suo rapporto di lavoro con la società partenopea.

A differenza di José Maria Callejon il cui futuro lontano da Napoli è già scritto, per Dries Mertens si continua a parlare di rinnovo. Nelle ultime ore si è addirittura parlato di un accordo raggiunto con un’altra squadra, l’Inter di Antonio Conte, tuttavia nei pensieri del belga vi è ancora il club azzurro.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Dries Mertens avrebbe messo all’ultimo posto i milioni derivanti dall’accordo contrattuale ma avrebbe chiesto delle garanzie sulla costruzione di una squadra che possa lottare per il tricolore. Oltre al rafforzamento durante la campagna estiva, Dries ha chiesto di mettere anche fine al contenzioso avviato dopo l’ammutinamento di Novembre.

Difficile far cambiare idea a De Laurentiis. Nelle ultime ore, però, ci sarebbe stato un riavvicinamento tra le parti con il colpo di scena che potrebbe essere dietro l’angolo.

Un rinnovo di Dries Mertens, infatti, è ancora possibile. Prima di raggiungere un’intesa definitiva con l’Inter, il belga vuole fare un’ultima chiacchierata con il presidente De Laurentiis e, proprio durante l’ultimo incontro, le parti potrebbero trovare l’intesa che tutti i napoletani sognano.