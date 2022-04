Napoli, Mertens continua a sperare nel rinnovo contrattuale

In casa Napoli la vittoria difficile sul campo dell’Atalanta ha lasciato tutti contenti, portando una generosa dose di ottimismo in quel di Castel Volturno. I 3 punti sono arrivati da grande squadra, con una partita giocata in maniera ottima e con un cinismo in fase di realizzazione inaspettato e risultato ovviamente una piacevole sorpresa.

Tra i giocatori azzurri scesi in campo a Bergamo pochi hanno deluso. E tra i titolari non può non essere menzionata la gara di Dries Mertens. Il folletto belga, causa squalifica di Victor Osimhen, ha ritrovato una maglia da titolare ed ha fatto benissimo in un match molto difficile per lui.

A Mertens si deve il guizzo che ha causato il rigore poi trasformato da Lorenzo Insigne, e in generale la sua partita è stata di spessore. L’ex PSV ha dimostrato di poter fare ancora la differenza quando chiamato in causa, e chissà che a suon di buone prestazioni non possa convincere la dirigenza partenopea a rinnovargli il contratto.

Il destino di ‘Ciro’ sembra ormai scritto e lontano da Napoli, ma la volontà del neo-papà è chiaramente indirizzata alla permanenza alle pendici del Vesuvio. Da convincere rimane Aurelio De Laurentiis, al momento per nulla propenso a rinnovare il contratto al centravanti 34enne.

Sullo sfondo vi è l’ipotesi romantica in cui Mertens si riduca nettamente l’ingaggio pur di continuare a giocare con la maglia del suo amato Napoli, ma anche in questo caso è da capire se l’attaccante rientri ancora nei piani tecnico-tattici del club partenopeo.