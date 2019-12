Napoli, Mertens e Callejon restano fino a giugno?

Sta per finire questo non troppo fortunato 2019 per il Napoli. Da gennaio si proverà a cambiare musica, anche se il calendario proprio non aiuta. Infatti, per gennaio sono previste le sfide con Inter, Lazio, Fiorentina e Juventus. Per questo il Napoli si sta muovendo sul mercato, per arrivare al meglio a queste sfide molto delicate.

Come abbiamo già detto nei giorni scorsi, molto vicino a vestire la maglia azzurra è Stanislav Lobotka, slovacco del 25enne del Celta Vigo per una ventina di milioni di euro. Ci sono poi da valutare altre situazioni, ovvero quelle di Ghoulam, Mertens e Callejon. Su questi ultimi due ci potrebbero essere importanti novità.

Il presidente De Laurentiis, infatti, non vuole indebolire la squadra. Come riporta il Corriere dello Sport, Mertens e Callejon non dovrebbero quindi lasciare Napoli nel corso della prossima imminente sessione di mercato.

Saranno infatti importanti anche nella doppia sfida di Champions League col Barcellona. Segnali di rinnovo per i due comunque non ce ne sono, quindi resterebbero fino a giugno, a naturale scadenza di contratto.