Napoli, Mertens interessa all’Inter: rinnovo sempre più lontano

Il futuro di Dries Mertens si fa sempre più incerto e collocato verso un addio al club azzurro. Stando alle ultime notizie, l’attaccante piacerebbe molto all’Inter ed è in scadenza con il Napoli. Vediamo cosa riporta La Gazzetta dello Sport.

Mertens all’Inter?

L’edizione odierna della GdS ha inserito il nome dell’attaccante del Napoli nella lista di Marotta e Ausilio. Già prima dell’ultimo rinnovo, si parlò di una corte molto intensa da parte dei nerazzurri per il giocatore, il quale però poi rimase a Napoli.

Ecco cosa si legge sul quotidiano sportivo: “L’altro profilo, possibilmente esperto e vincente da prendere in stile Dzeko, è invece un calciatore che arriverà più avanti, anche perché il mercato potrà proporre più soluzioni oggi impensabili, almeno in termini di prestito.

Restando in Italia, è bene stare attenti al nome di Dries Mertens, a oggi lontano dal rinnovo con il Napoli. Va ricordato, a tal proposito, che proprio prima di firmare l’ultimo accordo con De Laurentiis, il belga aveva in mano un’offerta dell’Inter”.

Di certo non sarà molto semplice per il club azzurro trovare un degno sostituto con i suoi 144 gol. Sta di fatto che sicuramente l’impresa di portarlo in nerazzurro non sarà facile e bisognerà trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.