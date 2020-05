Napoli – Mertens, nuova proposta di rinnovo: Chelsea ed Inter alla finestra

Il dialogo tra il Napoli e Dries Mertens per la trattativa di rinnovo del calciatore va avanti incessantemente. La società partenopea ha fatto recapitare al proprio attaccante una nuova importante offerta, probabilmente l’ultima.

Aurelio De Laurentiis, per convincere Dries Mertens a rimanere in azzurro, ha messo sul piatto un ricco biennale da 10 milioni di euro in totale, a cui va aggiunto un cospicuo bonus alla firma. Una proposta allettante, che però non pare aver convinto del tutto il folletto belga.

Per tale motivo in quel di Napoli si respira un’aria negativa circa l’esito della trattativa. Molto pessimismo ormai, con l’imminente scenario che vede Mertens svincolarsi a parametro 0. Eppure un barlume di speranza c’è, ed arriva da molto vicino al calciatore.

Si tratta infatti della volontà della lady Mertens, fermamente convinta di voler rimanere nella metropoli partenopea. Ecco a tale proposito le parole di Carlo Alvino proferite a TV Luna: “La moglie di Mertens, non è un mistero, a Napoli ci sta da Dio, e avrebbe già manifestato al compagno qualche dubbio nel lasciare il terrazzo di palazzo Don Anna”.

Intanto sullo sfondo vi sono parecchie squadre che assistono alla trattativa tra club e giocatore, nella speranza di poter accaparrarsi le prestazioni di Mertens senza dover trattare con il Napoli. Al momento in pole pare esserci il Chelsea dalla Premier League. Per niente tramontata è però la pista italiana che porta all’Inter.