Napoli, Mertens out anche con la Lazio: l’azzurro rimarrà un’altra settimana in Belgio

Brutte notizie sono giuste questa mattina dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al Napoli. Dries Mertens, che aveva dato forfait contro l’Inter per problemi muscolari, non riuscirà a recuperare neanche per sabato contro la Lazio.

Il centravanti belga, nella settimana del match contro i nerazzurri, era volato in Belgio per risolvere alcuni problemi muscolari con i propri fisioterapisti di fiducia. Secondo i piani originari, Mertens sarebbe dovuto tornare a Napoli nella serata di martedì, come affermato anche dal tecnico Gennaro Gattuso.

L’infortunio però, a quanto pare, è più grave del previsto ed ha necessitato di una settimana in più di cure. Mertens rimarrà allora nel suo Paese d’origine per altri sette giorni, saltando così la sfida con la Lazio a Roma e la gara interna in Coppa Italia con il Perugia.

Gara di rientro? Se tutto va bene, Dries Mertens tornerà a vestire l’azzurro il 18 gennaio, quando allo stadio San Paolo andrà in scena il match tra Napoli e Fiorentina. Curiosità vuole che proprio contro i viola il numero 14 belga abbia siglato il primo gol della sua avventura partenopea. Ciò che è certo è che in questo periodo di difficoltà, alla corte di Gennaro Gattuso i gol e le prestazioni del centravanti belga servirebbero come il pane.