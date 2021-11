Napoli – Mertens, si va verso il rinnovo ma la clausola non verrà esercitata

Nelle ultime ore la Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione contrattuale di Mertens in casa Napoli. Il centravanti belga è da poco tornato a pieno regime a disposizione del tecnico Luciano Spalletti e sta vivendo un magic moment non di poco conto.

Le sue ultime prestazioni, tra Inter e Lazio, hanno costretto i media a tornare a parlare del suo possibile rinnovo contrattuale. Il contratto di Mertens scadrà infatti a la prossima estate. Il Napoli comunque, in linea teorica, potrebbe esercitare l’opzione per rinnovare il numero 14 per un altro anno.

Questa ipotesi però non pare verosimile. Il rinnovo per un’ulteriore anno costerebbe alle casse del Napoli ben 9 milioni di euro. Da ricordare infatti che lo stipendio di Dries Mertens è tra i più alti in rosa ed è pari a circa 4,5 milioni di euro netti a stagione.

La voglia di Napoli però dell’attaccante azzurro è tantissima. Il ragazzo ama la città e la squadra, e proprio alle pendici del Vesuvio tra qualche mese dovrebbe nascere il suo primogenito. Insomma, un rapporto d’amore viscerale che è destinato a continuare, al di là di contratti e cifre.

Lo scenario più probabile ad oggi è che ci sarà il rinnovo contrattuale per Mertens, ma a cifre nettamente inferiori a quelle attuali. Il numero 14 azzurro è chiamato a una scelta d’amore difficile, che però non sembra pesargli più di tanto.