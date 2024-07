Napoli, Mertens svela: “Ho sentito Conte. Io collaboratore? Non ne abbiamo parlato”

In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, Dries Mertens, attualmente in forza al Galatasaray, ha condiviso la sua opinione sulla difficile stagione del Napoli dopo la vittoria dello scudetto e ha chiarito le voci che lo avrebbero voluto di ritorno in Serie A come collaboratore di Antonio Conte.

Possibile ritorno in Serie A?

Su questa ipotesi, il giocatore ha detto: “No, non ne abbiamo mai parlato. Conte, però, l’ho sentito e mi ha fatto una bella impressione. È una brava persona e un grande allenatore, ha carisma, è l’uomo giusto al momento giusto.

Per i calciatori del Napoli ci sarà da pedalare, ma va bene così. L’assenza dalle coppe europee è un vantaggio soltanto se in settimana lavori sodo. E con Conte sarà così”.

Mertens ha sottolineato che non c’è stata alcuna discussione concreta riguardo a un suo possibile ruolo accanto a Conte, ma ha espresso ammirazione per l’allenatore, definendolo un leader carismatico e adatto al Napoli in questo momento cruciale.

L’ex attaccante azzurro ha anche evidenziato che, nonostante l’assenza dalle competizioni europee, il Napoli potrà trarre beneficio da un allenamento intenso e mirato, caratteristica che Conte sicuramente saprà implementare.