Napoli, Mertens verso la permanenza: rifiutate le offerte dagli USA

Non dovrebbero esserci più dubbi a riguardo, Dries Mertens sarà un calciatore del Napoli per un altro anno. Questo è quanto raccontato dall’edizione odierna de Il Mattino. Secondo il quotidiano italiano il centravanti belga avrebbe rifiutato tutte le ricche offerte pervenutegli dagli USA.

La volontà del numero 14 è chiara: permanenza per un’altra stagione, probabilmente l’ultima in azzurro. Ed intanto il campionato è ormai alle porte, e Dries Mertens vuole fare di tutto per recuperare nel minor tempo possibile.

Il calciatore azzurro infatti è alle prese con un infortunio alla spalla rimediato in nazionale con il Belgio. Tra qualche giorno, al termine delle meritate vacanze, il centravanti del Napoli inizierà il processo di riabilitazione.

Da stabilire ancora è il luogo in cui Mertens si sottoporrà al percorso riabilitativo. Ciò che appare chiaro e che potrà tornare a disposizione di Luciano Spalletti non prima di ottobre. Uno stop dunque non semplice, soprattutto perché costringerà il calciatore a saltare l’inizio del campionato.

Ed è proprio tale motivo a spingere Cristiano Giuntoli alla ricerca di un centravanti di riserva, anche perché a gennaio Victor Osimhen sarà fuori a causa della Coppa America. Intanto Andrea Petagna sta lavorando molto e si sta dando da fare per soddisfare le richieste tattiche di Luciano Spalletti, al fine di guadagnarsi una chance in azzurro.