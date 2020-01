Napoli, Mertens verso l’addio? Sul belga anche squadre italiane, ma avrebbe già preso una decisione

In queste ultime settimane in casa Napoli non si fa altro che parlare dei rinnovi contrattuali di Dries Mertens e José Maria Callejon. I due attaccanti azzurri, infatti, hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno e, in assenza di firma, faranno le valigie ed andranno via da Napoli al termine della stagione.

La volontà di entrambe le parti era quella di rinnovare il contratto con la società partenopea, tuttavia, Aurelio De Laurentiis non voleva ingaggi troppo onerosi per giocatori ormai avanti con l’età. Diversi incomprensioni hanno portato a dei problemi e, con molta eventualità, entrambi e calciatori andranno via o già in questo mese di gennaio o a giugno.

In particolare, Dries Mertens ha ammiratori in tutto il Mondo. Grazie alle sue prodezze, infatti, è spesso finito nel mirino di prestigiosi club ma, il giocatore, ha sempre rifiutato per amore di Napoli. Anche in Italia molte squadre sarebbero pronte a farsi avanti in caso di addio al Napoli. L’Inter, la Juventus e il Milan, infatti, hanno in panchina allenatori che stimano molto il giocatore belga.

Tuttavia, Mertens ha già fatto sapere che non prenderà in considerazione alcuna proposto in Italia. L’amore per il Napoli e per la città di Napoli, infatti, è troppo grande per vestire la maglia di una rivale: “Se me ne vado, mi mancherà tutto e non mi vedo firmare per un altro club italiano: mi renderebbe strano, mi sento a casa a Napoli”.

“Non mi vedo firmare in Cina o in Qatar: come ho detto, spero di giocare il più a lungo possibile ad alti livelli. Un ritorno in Belgio alla fine della carriera? No, non credo proprio. Sono molto orgoglioso di aver condotto un tale percorso in Italia, che rimane un campionato molto tattico anche se è diventato più offensivo con gli anni. Non mi sono mai pentito di aver firmato a Napoli: sono stato felice sin dal primo giorno”.