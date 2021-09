Napoli, Mertens via a fine stagione? Ecco il pensiero di Spalletti

Ne avevamo parlato qualche giorno fa, questa appena iniziata potrebbe essere l’ultima stagione di Dries Mertens con il Napoli. I motivi dell’addio sono di natura soprattutto economica, dato che l’ingaggio del centravanti belga è tra i più alti della rosa.

A ciò si deve aggiungere inoltre che a causa di infortuni ed acciacchi vari, è da tempo ormai che il numero 14 azzurro non riesce a esprimersi ad alti livelli. Infine non è da tralasciare l’abbondanza nel reparto offensivo del Napoli, che potrebbe abbassare e non di poco il minutaggio di Dries Mertens nelle rotazioni di Luciano Spalletti.

Nelle ultime ore però, riguardo a tale situazione, è trapelato il pensiero del tecnico di Certaldo ex Roma e Inter. Spalletti è sicuro che il numero 14 azzurro possa ancora fare la differenza all’interno dello scacchiere del Napoli, sia da titolare che da subentrante.

Dries Mertens è così chiamato agli straordinari per uscire dal periodo buio in cui si è ritrovato nell’ultimo periodo. In ballo vi è la riconferma nel Napoli. La società azzurra infatti, a fine anno, potrebbe esercitare l’opzione per prolungare il contratto del belga per un ulteriore anno.

Al momento tale eventualità appare molto difficile, non è però da escludere che una brillante stagione di Dries Mertens e una forte volontà da parte di Luciano Spalletti possano convincere la dirigenza del Napoli a trattenere il proprio tesserato.