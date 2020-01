Napoli, Mertens vorrebbe l’azzurro a vita: spunta anche l’ipotesi di un ruolo in società

Il futuro di Mertens continua a far parlare di sé. Il rinnovo tarda ad arrivare ed il belga è attualmente lontano dal terreno di gioco a causa di un infortunio che lo ha costretto anche a recarsi in Belgio in tempi recenti. Per quanto riguarda l’infortunio, l’attaccante azzurro potrebbe rivedersi nella partita contro la Sampdoria.

Per quanto riguarda la situazione rinnovo invece, gli aggiornamenti tardano ad arrivare. Circa la volontà di Dries Mertens si è espresso quest’oggi il giornalista Raffaele Auriemma tra le pagine dell’edizione odierna di TuttoSport. Secondo il giornalista, sempre molto vicino alle tematiche dell’ambiente Napoli, la volontà del belga è ben chiara.

Dries Mertens infatti non solo vorrebbe la permanenza per la prossima stagione ma sognerebbe di legarsi a vita con il Napoli. Tale soluzione potrebbe avverarsi con il giocatore a rivestire un ruolo societario nella dirigenza azzurra. Secondo Auriemma quindi, soprattutto in virtù delle varie volontà, il rinnovo di contratto prima o poi verrà siglato.

Solo questione di tempo quindi. Stessa questione “da risolvere” per rivedere Dries Mertens in campo. Non convocato per la gara di questa sera con la Juventus, il belga potrebbe ritornare in gruppo nella seconda metà della prossima settimana, così poi da risultare disponibile per la gara con la Sampdoria.