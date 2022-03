Napoli, Mertens vuole convincere tutti per il rinnovo: America sullo sfondo

In casa Napoli spesso i contratti dei giocatori diventano protagonisti di casi abbastanza importanti. Su tutti ad esempio non può non essere nominato Lorenzo Insigne, che da capitano del Napoli si trasferirà al Toronto a fine stagione, a scadenza naturale del proprio contratto.

Altro giocatore che sta andando a scadenza contrattuale è un’altra bandiera azzurra: si tratta di Dries Mertens. Il discorso per quanto riguarda il centravanti belga però è abbastanza diverso, poiché qui i giochi non sono stati ancora fatti.

Il Napoli infatti gode di una clausola unilaterale che permette alla dirigenza partenopea di poter prolungare il contratto di Mertens per un’altra stagione. Qui però sorge un grosso ostacolo: la clausola infatti prevede un rinnovo alle stesse cifre attuali.

Mertens al momento guadagna 4,5 milioni di euro netti a stagione e risulta molto difficile che la società continui ad elargire uno stipendio così importante ad uno della sua età, soprattutto in ottica ridimensionamento.

Il centravanti belga però, da parte sua, farà di tutto per convincere la dirigenza del Napoli a rinnovargli il contratto. Come riportato da Sky nelle ultime ore infatti, la volontà del miglior marcatore azzurro di sempre è fermamente orientata verso la permanenza.

Non si tratta di motivi prettamente calcistici, ma anche familiari. Dries Mertens e la moglie Kat infatti stanno aspettando la nascita del figlio, e vorrebbero chiaramente che la nascita e la crescita del primogenito si verificasse proprio a Napoli, città in cui vivono da tempo e che amano visceralmente. L’alternativa? Un trasferimento in America, con Mertens pronto ad accettare (a malincuore) il corteggiamento di qualche club di MLS.