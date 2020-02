Napoli, Mertens vuole restare: si cerca ancora un accordo con la società

Dopo il gol capolavoro contro il Barcellona, si torna a parlare di Dries Mertens. Questa volta riguarda il mercato e, in particolare, del rinnovo che tarda ad arrivare. Tuttosport fa sapere, come un po’ già circolava da diverso tempo, dell’interesse dell’Inter di Antonio Conte per il belga.

L’inter in estate perderà sicuramente Alexis Sanchez che ritornerà al Manchester United. Solskjaer ha già fatto sapere del suo ritorno a Old Trafford. C’è poi la questione legata a Lautaro Martinez, imprescindibile per Conte in questa stagione. L’argentino è cercato con insistenza dal Barcellona che inizia a pensare al dopo Suarez.

Mertens potrebbe essere l’uomo giusto per sostituire il “toro”, la spalla ideale per Lukaku, un top player di grandissima qualità da aggiungere alla rosa. “Ciro”, così come è ormai soprannominato dai tifosi azzurri, dal canto suo, vorrebbe chiudere la carriera in azzurro, ma proprio non riesce a trovare un’intesa con il presidente, De Laurentiis.

C’è da limare ancora la distanza, ma comunque le sensazioni non sono del tutto negative, anzi c’è cauto ottimismo. Bisognerà solo capire se il richiamo del connazionale interista sarà più forte. Per il momento non dovrebbe essere così, la volontà è quella di continuare ad essere il terminale offensivo della squadra partenopea.