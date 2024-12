Napoli: Michael Folorunsho chiede di partire in prestito per trovare maggiore spazio

Il Napoli si muove sul mercato per rafforzare la squadra, ma prima di procedere con nuovi acquisti è necessario fare spazio nella rosa a disposizione di Antonio Conte. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il club figura Michael Folorunsho, desideroso di ottenere più minutaggio.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centrocampista avrebbe espresso alla dirigenza partenopea la volontà di trasferirsi altrove per giocare con maggiore continuità. La sua richiesta sarebbe orientata verso una cessione in prestito, preferibilmente in una squadra capace di garantirgli un ruolo da titolare almeno inizialmente.

Tra le opzioni Torino e Fiorentina

Tra le opzioni al vaglio spiccano il Torino e la Fiorentina. Il club granata potrebbe rappresentare una soluzione interessante anche in ottica futura, considerando l’interesse del Napoli per Samuele Ricci, centrocampista apprezzato per la prossima sessione estiva di mercato.

La Fiorentina, invece, potrebbe offrire un palcoscenico di livello con il suo impegno anche in Conference League, che richiede un centrocampo ben attrezzato.

L’eventuale partenza di Folorunsho potrebbe concretizzarsi già nel mese di gennaio, ma il Napoli dovrà individuare rapidamente un sostituto per evitare di indebolire il reparto mediano a disposizione di Conte. La situazione è in evoluzione e sarà cruciale monitorare gli sviluppi nelle prossime settimane.