Napoli, Michele Criscitiello: “De Laurentiis potrebbe chiudere un grande colpo alla fine del mercato”

Il giornalista di SportItalia, Michele Criscitiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel suo programma in cui ha parlato del Napoli e dell’affare Gabri Veiga, sfumato nelle ultime ore per via della decisione del calciatore di trasferirsi, nonostante l’età, in Arabia Saudita: “Gabri Veiga sembrava a un passo dagli azzurri, ma andrà in Arabia Saudita. Ciò dimostra anche la voglia dei sauditi di rendere sempre più competitivo il loro campionato ed è un campanello d’allarme per l’Italia“.

Il giornalista ha però rivelato la possibilità che il Napoli acquisti un altro centrocampista, un calciatore che attualmente è valutato circa 20 milioni di euro: “Il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe chiudere un grande colpo magari alla fine del mercato: mi riferisco a Samardzic, calciatore ora in forza all’Udinese“.