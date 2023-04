Napoli-Milan, assente Aurelio De Laurentiis: è volato negli Stati Uniti

Aurelio De Laurentiis non sarà presente alla partita di questa sera che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona. Il presidente del Napoli, come riporta l’edizione de Il Mattino, ha preso questa mattina un aereo per dirigersi verso gli Stati Uniti, a Los Angeles, per importanti impegni di lavoro che lo terranno lontano dalla città partenopea almeno fino a fine mese. Il patron azzurro, quindi, non avrà la possibilità di vedere Napoli-Milan.

La partita di Champions League si disputerà allo Stadio Maradona alle ore 21. Il Napoli dovrà ribaltare il punteggio dell’andata dove il Milan ha avuto la meglio grazie ad una rete del centrocampista Bennacer.